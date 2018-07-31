Замдиректора ФСИН извинился перед заключенным, избитым в ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, которого избили в колонии № 1 в Ярославле, а также перед его родными.

Напомним, о пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

По словам Максименко, ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он также отметил, что руководство ФСИН не будет "выгораживать честь мундира" и уволит сотрудников, участвовавших в избиении.

ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаиприменения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.