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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Замдиректора ФСИН извинился перед заключенным, избитым в ярославской колонии
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колония строгого режима (2015) | Фото: amur.info

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым, которого избили в колонии № 1 в Ярославле, а также перед его родными.
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Напомним, о пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

По словам Максименко, ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он также отметил, что руководство ФСИН не будет "выгораживать честь мундира" и уволит сотрудников, участвовавших в избиении.

ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаиприменения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.

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31.07.2018 15:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:23 Екб

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Замдиректора ФСИН извинился перед заключенным, избитым в ярославской колонии
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