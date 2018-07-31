Затопленное химоружие отпугивает инвесторов из Арктики

В арктических и северных морях захоронено потенциально опасное химическое оружие и другие объекты. Это является сдерживающим фактором для прихода инвесторов в регион, а также несет опасность загрязнения, заявил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимир Романов.

По словам Романова, в России нет системного мониторинга потенциально опасных объектов, затопленных в северных морях, а также стратегического плана работы по этому направлению, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сами по себе объекты не представляют опасности, так как затоплены с защитными барьерами. Но с деградацией защитных барьеров могут появиться случаи загрязнения морей", - сказал он на тематическом "круглом столе" Общественной палаты РФ.

По его словам сейчас контроль заключается в проведении раз в год измерений Росгидрометом совместно с норвежским агентством.

"Инвесторы не хотят дружить. Говорят, что много всего затоплено, причем, неизвестно, в каких местах", - сказал он.

Владимир Романов добавил, что Арктику необходимо освободить от таких объектов.

С ученым поспорил заместитель директора департамента МЧС России Олег Веселов. По его словам, существует открытая карта потенциально опасных объектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море. Она сформирована МЧС по поручению Правительства.

"Когда обсуждался первый "Северный поток" на Балтике я лично объяснял, что не надо пугать никого затопленными боеприпасами. Мы знаем, что и где у нас лежит", - сказал Веселов.