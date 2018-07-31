Нетиевский выиграл очередной суд против "Уральских пельменей"

Сегодня, 31 июля, арбитражный апелляционный суд Перми в полном объеме отказал в иске участникам шоу "Уральские пельмени", которые хотели взыскать деньги со своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нетиевского, актеры хотели взыскать сумму в 39 млн за 21-й концерт с 2013 по 2015 гг.

Отметим, что ранее Свердловский арбитражный суд также отказал в иске "пельменям". Тогда было доказано, что эти деньги потрачены на расходы по организации 21-го концерта "Уральских пельменей" с 2012 по 2015 год.

"Представители "пельменей" штампуют бессмысленные иски, которые мои адвокаты выигрывают. Во всех исках ко мне нет ни юридических, ни моральных оснований. В данном разбирательстве мы понесли судебные издержки свыше 500 тыс. рублей, и я намерен их взыскать с каждого истца!" - прокомментировал Нетиевский.

По словам экс-директора, такое решение суда было ожидаемо. Он также считает, что этот иск был подан с целью вынудить его отказаться от своих требований по поводу возврата активов, выведенных нынешним директором УП Евгением Орловым из компании "Идея фикс медиа". Сама компания принадлежит Нетиевскому, но ранее Орлов занимал в ней должность заместителя гендиректора.

По данным пресс-службы Сергея Нетиевского, Орлов нанес ущерб компании на сумму свыше 300 млн руб. и сейчас пытается уйти от ответственности.