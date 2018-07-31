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от издателя  |  комментариев: 9


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экономика ;
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Нетиевский выиграл очередной суд против "Уральских пельменей"
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Сергей Нетиевский, экс-директор &quot;Уральских пельменей&quot; (2016) | Фото:http://fanpelmeni.ru/

Сегодня, 31 июля, арбитражный апелляционный суд Перми в полном объеме отказал в иске участникам шоу "Уральские пельмени", которые хотели взыскать деньги со своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нетиевского, актеры хотели взыскать сумму в 39 млн за 21-й концерт с 2013 по 2015 гг.
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Отметим, что ранее Свердловский арбитражный суд также отказал в иске "пельменям". Тогда было доказано, что эти деньги потрачены на расходы по организации 21-го концерта "Уральских пельменей" с 2012 по 2015 год.

"Представители "пельменей" штампуют бессмысленные иски, которые мои адвокаты выигрывают. Во всех исках ко мне нет ни юридических, ни моральных оснований. В данном разбирательстве мы понесли судебные издержки свыше 500 тыс. рублей, и я намерен их взыскать с каждого истца!" - прокомментировал Нетиевский.

По словам экс-директора, такое решение суда было ожидаемо. Он также считает, что этот иск был подан с целью вынудить его отказаться от своих требований по поводу возврата активов, выведенных нынешним директором УП Евгением Орловым из компании "Идея фикс медиа". Сама компания принадлежит Нетиевскому, но ранее Орлов занимал в ней должность заместителя гендиректора.

По данным пресс-службы Сергея Нетиевского, Орлов нанес ущерб компании на сумму свыше 300 млн руб. и сейчас пытается уйти от ответственности.

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31.07.2018 15:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:13 Екб

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Нетиевский выиграл очередной суд против "Уральских пельменей"
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