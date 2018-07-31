Артюхов рассказал Медведеву о 12-процентном росте промышленности Ямала

В Москве встретились премьер Дмитрий Медведев и и.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов. Последний доложил о развитии экономики региона и расселении ветхого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Артюхов рассказал, что за счет крупных экономических проектов – в первую очередь, "Ямал СПГ" – в 2017 г. рост промышленности составил 9%, а по первому полугодию этого года – 12%. Второй год инвестиции в основной капитал – свыше 1 трлн руб. ежегодно. Ямал – в пятерке лидеров в стране по естественному приросту населения, все больше семей рожают второго и последующих детей, к этой категории относится 70% новорожденных. В последние годы удвоилось количество многодетных семей.

Региональный семейный капитал платят на третьего и последующего детей. Региону нужно 50 новых дошкольных и школьных объектов. 6 тыс. мест надо создать в дошкольных учреждениях и порядка 10 тыс. мест – в школьной системе, рассказал Артюхов Медведеву. По садам проблема должна решиться к 2021 г., по школам – к 2024 г.

Премьер отметил, что на севере очень много ветхого жилья и поинтересовался у врио, как решается эта проблема. Артюхов рассказал, что за последние семь лет власти переселили 22 тыс. семей. Это около 1,8 млн кв. м жилья.

Большой потенциал руководство арктического региона видит в арендном жилье, поскольку "север должен быть мобильным, люди должны быть способны перемещаться". Пилотные проекты появятся в Новом Уренгое и Губкинском. Медведев отметил, что "обязательно надо сохранить все программы по ветхому жилью".