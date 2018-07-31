В Челябинской области доходы от штрафов за нарушение ПДД будут направляться в дорожный фонд

Дорожный фонд Челябинской области с 1 января 2019 года будет пополняться за счет доходов от штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки сегодня внесли депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.
Читайте также:
В Челябинске депутаты одобрили предоставление госгарантии на 1 млрд рублей для строительства конгресс-холла к ШОС и БРИКС
"Появляется еще один источник формирования дорожного фонда. Все средства будут направляться на целевые расходы - строительство, ремонт и содержание региональных дорог", - сообщил председатель ЗСО Владимир Мякуш.