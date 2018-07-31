В Челябинской области доходы от штрафов за нарушение ПДД будут направляться в дорожный фонд

31.07.2018 15:03 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

17:03 Екб





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В Челябинской области доходы от штрафов за нарушение ПДД будут направляться в дорожный фонд