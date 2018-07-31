Зауралец угодил в тюрьму за повторную пьяную езду

В Мокроусовском районе Зауралья местного жителя посадили в тюрьму за повторную пьяную езду.

В сентябре 2017 года житель села Шелепово в состоянии алкогольного опьянения угнал "шестерку", чтобы доехать до дома из села Мокроусово, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчина не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и уснул в автомобиле. Полицейские задержали мужчину, автомобиль вернули владельцу. Угонщика привлекли к административной ответственности, лишив прав на 18 месяцев.

Однако мужчина в мае этого года вновь сел за руль в пьяном виде. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.