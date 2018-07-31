Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

СУ ФСБ предъявило обвинение экс-главе столичного главка СК генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат.

Напомним, Дрыманов в начале июня подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали по подозрению во взяточничестве. Суд арестовал Дрыманова на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.

Александр Дрыманов

Также сегодня Верховный суд России признал законным приговор осужденному за взятку начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров были задержаны в середине июля 2016 года. Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В июле текущего года по этому же делу был задержан Александр Дрыманов.