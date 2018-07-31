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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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экономика ;
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Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества
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Александр Дрыманов, (2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

СУ ФСБ предъявило обвинение экс-главе столичного главка СК генералу Александру Дрыманову по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат.
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Напомним, Дрыманов в начале июня подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали по подозрению во взяточничестве. Суд арестовал Дрыманова на два месяца.

Ранее стало известно, что в деле генерала о получении взятки может быть как минимум два эпизода.

Александр Дрыманов, (2016)|Фото: РИА "Новости"

Александр Дрыманов

Также сегодня Верховный суд России признал законным приговор осужденному за взятку начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров были задержаны в середине июля 2016 года. Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В июле текущего года по этому же делу был задержан Александр Дрыманов.

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31.07.2018 14:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:37 Екб

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Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества
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