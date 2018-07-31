В Прикамье долги за отопление снизились на 300 миллионов

Задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями "Т Плюс" снизилась на 300 млн руб. По состоянию на 1 июля она составляет 8,2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Т Плюс".

Половину долгов - 4,1 млрд руб. накопили управляющие компании - посредники. В начале года эта задолженность составляла 4,3 млрд руб. В настоящее время в Пермском крае ведется расследование более 30 уголовных дел в отношении руководства ряда управляющих компаний . В силу вступил приговор в отношении директора УК "Рифей-комфорт". Он приговорен к 1,6 годам колонии поселения за хищения средств граждан, внесенных в качестве платы услуг отопления и горячего водоснабжения. Ущерб теплоснабжающим организациям края составил 8 млн руб.

Снизилась задолженность и прикамских ТСЖ. Сейчас она составляет 823 млн руб. В начале года - превышала миллиард. Долги прикамцев, которые рассчитываются за тепло непосредственно с поставщиком энергоресурса составили 2,3 млрд руб. Это на 300 млн руб. больше, чем в начале года. На рост задолженности, отмечают в компании, влияет сезонный фактор.

Больше всего долгов накопили жители Перми - 6,1 млрд руб., из них 3,3 млрд - управляющие компании.

"Оплачивая отопление и горячую воду, наши клиенты выполняют свои обязательства как добросовестные пользователи коммунальных услуг. Напоминаем гражданам: собранные средства реинвестируются в проведение мероприятий по надежному теплоснабжение домов – перекладку сетей и ремонт энергооборудования. Поэтому всем должникам рекомендовано погасить задолженность", - обратился к должникам директор Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Кругляков