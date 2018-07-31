В общественной палате выступили против повышения пенсионного возраста для жителей арктических регионов

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор на "круглом столе" ОП выступил против повышения пенсионного возраста для жителей арктических регионов. По его словам, данные Минтруда об улучшении условий жизни и здоровья жителей северных регионов не совпадают с данными исследований, передает корреспондент Накануне.RU

Шпектор отметил, что немногие официальные лица высказались против пенсионной реформы, однако сам он донес свою позицию относительно реформы для жителей арктических регионов.

"Союз городов, который я возглавляю, одним из первых создал медицинский совет. Мы проводили регулярные встречи профессионалов, работников министерства здравоохранения, главврачей. И те исследования, которые проводились, отличаются от того, что говорит министр Топилин – "жить хорошо стало, нужно позже уходить позже на пенсию"", - сказал Шпектор.

"Многие как жили 50 лет назад в бараках, без канализации, с плохими условиями, так и живут", - добавил он.

По словам Шпектора, вопрос социальных гарантий – один из основных, когда речь идет о привлечении кадров в регионы со сложными условиями жизни.

Как сообщало Накануне.RU, органы власти северных территорий предложили Госдуме отказаться от повышения пенсионного возраста для таких субъектов.