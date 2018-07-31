Суд отменил решение о снятии судимости с экс-росгвардейца, хотевшего обложить данью пермского абитуриента

Во Владикавказе озвучили итоги заседания президиума Верховного суда Северной Осетии по апелляции прокуратуры о досрочном снятии судимости с сотрудника Росгвардии, пытавшегося взять с пермского абитуриента деньги за поступление в профильный вуз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Представление прокурора удовлетворено. Постановление Ленинского райсуда Владикавказа о снятии судимости отменили, дело прекратили", - сообщили Накануне.RU в Верховном суде Северной Осетии.

Напомним, свои "услуги" офицер оценил в 220 тыс. руб. При этом якобы пригрозил матери абитуриента, что если не получит денег, то ее сын "стопроцентно провалит вступительные экзамены". Пермячка обратилась в военную прокуратуру, и все дальнейшее "сотрудничество" проходило уже под контролем. Передача денег произошла 26 июля 2017 г., в тот же день офицера "взяли". Согласно приговору суда, он оштрафован на 160 тыс. руб. После Ленинский райсуд Владикавказа досрочно снял с него судимость. Прокуратура обжаловала решение.