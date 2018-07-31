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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Суд отменил решение о снятии судимости с экс-росгвардейца, хотевшего обложить данью пермского абитуриента
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Во Владикавказе озвучили итоги заседания президиума Верховного суда Северной Осетии по апелляции прокуратуры о досрочном снятии судимости с сотрудника Росгвардии, пытавшегося взять с пермского абитуриента деньги за поступление в профильный вуз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Представление прокурора удовлетворено. Постановление Ленинского райсуда Владикавказа о снятии судимости отменили, дело прекратили", - сообщили Накануне.RU в Верховном суде Северной Осетии.

Напомним, свои "услуги" офицер оценил в 220 тыс. руб. При этом якобы пригрозил матери абитуриента, что если не получит денег, то ее сын "стопроцентно провалит вступительные экзамены". Пермячка обратилась в военную прокуратуру, и все дальнейшее "сотрудничество" проходило уже под контролем. Передача денег произошла 26 июля 2017 г., в тот же день офицера "взяли". Согласно приговору суда, он оштрафован на 160 тыс. руб. После Ленинский райсуд Владикавказа досрочно снял с него судимость. Прокуратура обжаловала решение.

Другие новости по темам: военный институт войск национальной гвардии, взятка, поступление, абитуриент
31.07.2018 14:23 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:23 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.07.2018 09:57 Мск
Во Владикавказе из-за отсутствия кворума вновь перенесли дело экс-росгвардейца, хотевшего обложить данью пермского абитуриента

Ранее 09.07.2018 13:00 Мск
Суд и прокуратура по-разному объяснили перенос дела экс-росгвардейца, пытавшегося обложить данью абитуриента из Перми

Ранее 26.06.2018 11:09 Мск
Экс-офицер Росгвардии, попытавшийся обложить данью пермского абитуриента, досрочно снял судимость

Ранее 30.11.2017 11:56 Мск
В Перми офицер военного института оштрафован за попытку нажиться на поступлении абитуриента в вуз








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Суд отменил решение о снятии судимости с экс-росгвардейца, хотевшего обложить данью пермского абитуриента
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