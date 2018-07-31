Турчинов хочет ввести уголовную ответственность за закупки в России

За закупки в России должна быть введена уголовная ответственность на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

На днях стало известно, что "Укрзализныця" (украинский аналог РЖД) заключила договор с РЖД на поставку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник". И.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки этих знаков.

В развитие скандала "Укрзализныця" решила инициировать введение другой высшей местной награды для железнодорожников вместо знака "Почетный железнодорожник", который был введен международным соглашением между странами СНГ от 1993 года. Об этом Кравцов написал в Facebook.

Турчинов же предложил вообще прекратить любые закупки в России.

"Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку "страны-агрессора" для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться на Украине", - сказал он.

По его словам, заказ наградных знаков в России является "позором".

При этом, как сообщало Накануне.RU, именно поезда в Россию являются самыми прибыльными для "Укрзализныци".