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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 14:13 Мск (16:13 Екб)
общество | В России | За рубежом
"Обмен по примеру Чапман не потребуется": американский журналист рассказал о фейках вокруг дела Бутиной
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флешмоб в поддержку Марии Бутиной (2018) | Фото: Facebook

Обмена Марии Бутиной по примеру Анны Чапман не потребуется, так как арестованная в США россиянка не является шпионом. Об этом заявил бывший коллега Бутиной, член американской стрелковой ассоциации, российско-американский журналист Тим Кирби на пресс-конференции НСН, передает корреспондент Накануне.RU.
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По его словам, обвинения, предъявленные Марии, ошибочны. Кирби рассказал, что на самом деле американские СМИ запускают много слухов вокруг этого дела.

"Все, что пишут СМИ, не имеет под собой доказательств. Может быть, ЦРУ или ФБР имеют большую папку со словами "Дело против Марии", но мы об этом не знаем. Обвинений много, фактов мало", - сказал он.

При этом, отметил Кирби, каждое СМИ хочет обратить внимание на себя, написав об этой "голливудской истории", однако "они не пишут фактами". "Все, что они знают, что она задержана, ждет обвинений в суде. Все, что они знают", - подчеркнул журналист.

По данным Bloomberg, в судебных документах говорится, что Бутина обсуждала с американцами идею проведения "дружеских ужинов", на которых якобы предполагалось свести вместе российских и американских представителей, активно участвующих в политической жизни.

Бутина якобы пользовалась помощью наследника семьи миллиардеров Рокфеллеров - Джорджа О'Нила.

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31.07.2018 14:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб

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Ранее 31.07.2018 13:09 Мск
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"Обмен по примеру Чапман не потребуется": американский журналист рассказал о фейках вокруг дела Бутиной
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