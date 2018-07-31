"Обмен по примеру Чапман не потребуется": американский журналист рассказал о фейках вокруг дела Бутиной

Обмена Марии Бутиной по примеру Анны Чапман не потребуется, так как арестованная в США россиянка не является шпионом. Об этом заявил бывший коллега Бутиной, член американской стрелковой ассоциации, российско-американский журналист Тим Кирби на пресс-конференции НСН, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, обвинения, предъявленные Марии, ошибочны. Кирби рассказал, что на самом деле американские СМИ запускают много слухов вокруг этого дела.

"Все, что пишут СМИ, не имеет под собой доказательств. Может быть, ЦРУ или ФБР имеют большую папку со словами "Дело против Марии", но мы об этом не знаем. Обвинений много, фактов мало", - сказал он.

При этом, отметил Кирби, каждое СМИ хочет обратить внимание на себя, написав об этой "голливудской истории", однако "они не пишут фактами". "Все, что они знают, что она задержана, ждет обвинений в суде. Все, что они знают", - подчеркнул журналист.

По данным Bloomberg, в судебных документах говорится, что Бутина обсуждала с американцами идею проведения "дружеских ужинов", на которых якобы предполагалось свести вместе российских и американских представителей, активно участвующих в политической жизни.

Бутина якобы пользовалась помощью наследника семьи миллиардеров Рокфеллеров - Джорджа О'Нила.