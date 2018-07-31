В Екатеринбурге изменятся 72 маршрута общественного транспорта

В столице Урала 5 августа пройдет марафон "Европа-Азия", из-за чего горожан ждут массовые перекрытия дорог и изменения маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, изменения коснутся всех видов наземного транспорта. Схему движения изменят всего 72 маршрута - 17 трамвайных, девять троллейбусных, 17 муниципальных и 29 коммерческих автобусов. Подробную информацию о движении общественного транспорта в этот день можно посмотреть здесь.

Отметим, что закрывать движение на центральных улицах города начнут уже в субботу, 4 августа. Под ограничения попадают и въезды в ряд садовых товариществ.

Напомним, что в ближайшее воскресение в Екатеринбурге пройдет IV Международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия", в котором примут участие порядка семи тысяч человек.