Челябинский облсуд рассмотрит апелляцию на арест замминистра Бахаева

Челябинский областной суд 2 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве.

"Материалы досудебного производства в отношении Антона Бахаева поступили в облсуд", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Заседание назначено на 2 августа.

Напомним, Антон Бахаев 21 июля был заключен под стражу на два месяца. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. После допроса Алейникову отпустили домой.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Сразу после задержания ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС губернатор Борис Дубровский пообещал в ближайшее время принять весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки города к проведению саммитов в 2020 году. На прошлой неделе глава области озвучил кадровые решения.