До минимума 2011 года: рейтинг "Единой России" продолжает падение

Рейтинг партии "Единая Россия" среди электората РФ по состоянию на 22 июля этого года снизился до 37,1%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос звучал так: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?". Как сообщается на сайте ВЦИОМ, по сравнению с результатами неделей ранее рейтинг "Единой России" упал на 1,5 процентных пункта. Ниже показатель "ЕР" опускался в конце 2011 года - до 34,4%.

При этом рейтинги КПРФ и ЛДПР немного увеличились - с 14,4% до 15,5% и с 10,2% до 10,7% соответственно.

Стоит отметить, что в начале этого года рейтинг "единороссов" составлял 53,2%.

Напомним, недавно стало известно, что заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк подал в отставку. Причиной якобы стало то, что он пропустил голосование в Госдуме по пенсионной "реформе".