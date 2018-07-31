Бутина не выполняла задач от организации "Право на оружие" в США

У арестованной в США за шпионаж россиянки Марии Бутиной не было задач от организации "Право на оружие". Об этом заявил председатель движения Игорь Шмелев на пресс-конференции НСН, передает корреспондент Накануне.RU.

Он уточнил, что Мария поехала в США учиться. Она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.

Шемелев также не подтвердил слухи, которые муссируют американские СМИ, о финансировании организации со стороны неких "богатых людей". "Я о таком не слышал, бумаг, подтверждающих эти слухи, у меня нет", - сказал он, добавив, что без доказательств это только слухи.

Мария Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". В США россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. В обвинении также говорится, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

По словам Шмелева, те данные, которые освещены в прессе, "не дают оснований предположить не то что шпионской деятельности, а даже деятельности иногента, в чем ее сейчас обвиняют".

Ту часть переписки Бутиной, которую пытаются представить как доказательства, выглядит смешно и на заказы она не тянет, пояснил председатель организации.

"Вести переписку через мессенджеры – это смешно. Если бы она была шпионкой, она бы так не делала, она очень серьезно подходит к своей работе", - пояснил Шмелев, лично знакомый с Бутиной. При этом, по его словам, переписка с людьми высокого уровня еще ни о чем не говорит. Это "совершенно нормальное явление" для человека, занимающего такую должность, как Мария, заключил председатель "Права на оружие".