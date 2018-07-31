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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 13:42 Мск (15:42 Екб)
общество | В России | За рубежом
Бутина не выполняла задач от организации "Право на оружие" в США
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Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

У арестованной в США за шпионаж россиянки Марии Бутиной не было задач от организации "Право на оружие". Об этом заявил председатель движения Игорь Шмелев на пресс-конференции НСН, передает корреспондент Накануне.RU.
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Он уточнил, что Мария поехала в США учиться. Она не занималась там внешнеполитической деятельностью от лица организации.

Шемелев также не подтвердил слухи, которые муссируют американские СМИ, о финансировании организации со стороны неких "богатых людей". "Я о таком не слышал, бумаг, подтверждающих эти слухи, у меня нет", - сказал он, добавив, что без доказательств это только слухи.

Мария Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". В США россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. В обвинении также говорится, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

флешмоб в поддержку Марии Бутиной(2018)|Фото: Facebook

По словам Шмелева, те данные, которые освещены в прессе, "не дают оснований предположить не то что шпионской деятельности, а даже деятельности иногента, в чем ее сейчас обвиняют".

Ту часть переписки Бутиной, которую пытаются представить как доказательства, выглядит смешно и на заказы она не тянет, пояснил председатель организации.

"Вести переписку через мессенджеры – это смешно. Если бы она была шпионкой, она бы так не делала, она очень серьезно подходит к своей работе", - пояснил Шмелев, лично знакомый с Бутиной. При этом, по его словам, переписка с людьми высокого уровня еще ни о чем не говорит. Это "совершенно нормальное явление" для человека, занимающего такую должность, как Мария, заключил председатель "Права на оружие".



Развитие сюжета: Ранее 31.07.2018 14:13 Мск
"Обмен по примеру Чапман не потребуется": американский журналист рассказал о фейках вокруг дела Бутиной

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31.07.2018 13:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб

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Бутина не выполняла задач от организации "Право на оружие" в США
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