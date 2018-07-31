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религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Югра поборется за премию "Атлант-2018"
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социально-ориентированные НКО, Югра, диплом (2018) | Фото: admhmao.ru

Югорские некоммерческие организации (НКО) приглашают принять участие в съезде некоммерческих организаций России, который состоится в Москве 11-13 декабря. В случае, если поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Югре будет признана результативной, автономный округ может быть выдвинут на соискание национальной общественной премии "Атлант-2018" в направлении "Субъекты России". Номинантами также могут стать представители органов госвласти и местного самоуправления, руководители НКО и социально ориентированного бизнеса, внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора региона, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.
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В состав делегации могут войти не более 20 человек: представители некоммерческих организаций автономного округа, органов власти, курирующие вопросы внутренней, молодежной политики, общественных связей, некоммерческого сектора, социальной защиты населения, образования и науки, экономического развития.

Более 1 тыс. представителей НКО из российских регионов подготовят и обсудят конкретные предложения по решению социальных задач, совершенствованию системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами госвласти, развитию социального предпринимательства в некоммерческом секторе, участию некоммерческих организаций в оказании социальных услуг населению.

Отметим, что власти Югры поддерживают социально ориентированные НКО. В бюджете округа на текущий год на эти нужды предусмотрено 1,7 млрд руб., сообщила заместитель директора департамента экономического развития Лариса Шанаурина на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.

"Сформирован перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям в сферах: здравоохранение, образование, социальная поддержка жителей, культура, физическая культура и спорт, занятость населения - всего 48 видов услуг. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных поставщиков, получающих поддержку из бюджета автономного округа, увеличилось до 29 тыс. человек или на 85,9% по сравнению с январем-июнем 2017 г.", - сказала Лариса Шанаурина.

НКО, оказывающим социально значимые и общественно полезные услуги, предоставляется субсидии из бюджета автономного округа. По итогам конкурсного отбора из 92 заявленных проектов государственную поддержку получили 24 проекта, объем субсидий составил 15,95 млн руб.

Кроме того, 43 региональных СОНКО за январь-июнь 2018 г. получили субсидии из бюджета автономного округа на общую сумму 16,31 млн руб. для реализации проектов в сферах профилактики экстремизма, межнациональных отношений, правового просвещения, развития российского казачества, образования, занятости, молодежной политики.

социально-ориентированные НКО, Югра, Наталья Комарова, Дмитрий Козак(2018)|Фото: admhmao.ru

Напомним, что практика Югры по привлечению негосударственных поставщиков в сферу социального обслуживания населения была признана лучшей на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах РФ в номинации "Обеспечение доступности услуг в социальной сфере".

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31.07.2018 13:25 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
15:25 Екб

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Югра поборется за премию "Атлант-2018"
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