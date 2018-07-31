В Югре вырос прожиточный минимум и снизилась безработица

В Югре вырос прожиточный минимум – он составил почти 14,5 тыс. руб. – и сократилось количество безработных, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Прожиточный минимум в Югре составил 14 тыс. 457 руб. Для трудоспособного населения – 15 тыс. 551 руб. Для детей этот показатель равняется 14 тыс. 427 руб., а для пенсионеров – 11 тыс. 805 руб.

"Увеличение прожиточного минимума связано с повышением цен на ряд продуктов питания. Эта величина учитывается при установлении югорчанам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов, при осуществлении других мер социальной защиты", – сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско на заседании правительства автономного округа.

Вместе с тем, в Югре продолжает снижаться безработица. За последний месяц количество безработных сократилось на 418 человек.

"По состоянию на 18 июля численность зарегистрированных безработных в автономном округе снизилась за последний месяц на 418 человек и составила 3 тыс. 603 человека. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,39 % (по Российской Федерации – 0,9%, по Уральскому федеральному округу – 0,9%). Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 16 тыс. 56 единиц, что на 585 рабочих мест больше, чем в середине июня", - рассказал первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.

Напомним, что на днях темпы социально-экономического развития Югры оценил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Он заявил, что автономный округ - лидер по целому ряду показателей в Уральском федеральном округе.