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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 13:14 Мск (15:14 Екб)
политика | Тюменская область
В правительстве Тюменской области нашли замену главе аппарата губернатора
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тюмень избирком избирательная комиссия тюменской области табличка (2004) | Фото: Накануне.ru

В избирательной комиссии Тюменской области появился новый член с правом решающего голоса. Место оказалось вакантно после сложения полномочий главой аппарата губернатора Артемом Дяченко, передает корреспондент Накануне.RU.

В состав избиркома вошел начальник отдела правового мониторинга главного правового управление правительства Тюменской области Антон Шишкин.

Напомним, подписи, а также документы для регистрации на выборах губернатора региона сдали четыре выдвиженца из пяти. Кандидат от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова не смогла преодолеть "муниципальный фильтр".

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31.07.2018 13:14 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
15:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 07:59 Мск
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В правительстве Тюменской области нашли замену главе аппарата губернатора
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