В правительстве Тюменской области нашли замену главе аппарата губернатора

В избирательной комиссии Тюменской области появился новый член с правом решающего голоса. Место оказалось вакантно после сложения полномочий главой аппарата губернатора Артемом Дяченко, передает корреспондент Накануне.RU.

В состав избиркома вошел начальник отдела правового мониторинга главного правового управление правительства Тюменской области Антон Шишкин.

Напомним, подписи, а также документы для регистрации на выборах губернатора региона сдали четыре выдвиженца из пяти. Кандидат от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова не смогла преодолеть "муниципальный фильтр".