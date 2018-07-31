Миронов: не знаю, с какого перепугу решили, что мы собираемся объединяться с ЛДПР

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов опроверг слухи об объединении его партии с ЛДПР.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР", он напомнил о своем недавнем выступлении на пресс-конференции по итогам весенней сессии Госдумы, которое, по его словам, было неверно истолковано.

"Я не знаю, с какого перепугу вдруг решили, что якобы мы собираемся объединяться с ЛДПР. С ЛДПР мы объединяться не собираемся. А вот объединить все здоровые патриотические левые силы сегодня нужно", - пояснил Миронов.

Также он напомнил, что благодаря законодательству, облегчившему создание политических партий, их в России сегодня и так слишком много - порядка 78, причем в бюллетенях фигурируют 14-16 партий, "а остальные якобы есть, но на самом деле их нет".

При этом он добавил, что "идея об объединении витает в воздухе", но если левым силам сегодня объединяться, то только на базе "Справедливой России".

Как сообщало Накануне.RU, недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении добавить определение "монархическая" в название своей фракции в Госдуме.