Порошенко снял с должности замглавы своей администрации, обещавшего скорую автокефалию

Украинский президент Петр Порошенко уволил замглавы своей администрации Ростислава Павленко "в связи с переходом на другую работу". Указ опубликован на сайте Порошенко. По данным издания "Страна.ua", именно Павленко был куратором вопроса по получению автокефалии от Константинополя и убедил Порошенко в том, что она будет предоставлена до Дня крещения Руси, в связи с чем Порошенко с весны озвучивал эту дату.

Источники издания сообщают, что Павленко убедил Порошенко в том, что это будет огромным козырем накануне президентских выборов, но подставил его. Сам Павленко утверждает, что автокефалию и не должны были дать ко Дню крещения Руси. Это долгий процесс, но решение в Константинополе уже принято, считает он.

При этом он не отрицает факт своего увольнения, но утверждает, что "эти вопросы не связаны". По его словам, его просто назначили директором Института стратегических исследований, но он остается советником Порошенко по гуманитарным и общественным вопросам.

"Те вопросы, которые я курировал в качестве заместителя, остаются в моем подчинении как советника", - цитируего его "Лига.нет".

С июля 2014 года Павленко работал внештатным советником Порошенко, а с декабря того же года - замглавы его администрации.

Одной из неудач власти в вопросе автокефалии стало сравнительно немногочисленное шествие в поддержку "единой поместной церкви" во главе с Порошенко, которое неверно называют крестным ходом, поскольку он включал в себя не только раскольников, но и инославных, и был организован как демонстрация. В итоге официальное шествие, поддержанное властью, собрало всего около 25 тыс. человек (власти заявили о 65 тыс.). К такому выводу пришел телеведущий и блогер Алексей Довбуш, который подсчитал число участников двумя способами - по площади и по квадратам, результаты которых совпали. Таким образом, это стало в 10 раз меньше, чем численность крестного хода УПЦ, собравшего накануне не менее 250 тыс.

Отметим, что вопрос дарования автокефалии УПЦ приводит к коллизии, поскольку УПЦ не просит об этом, а дарование автокефалии раскольническим объединениям будет означать окончательный уход в раскол самого Константинополя и его отпадение от Церкви. По этой причине там рассматривают возможность создания на Украине своего экзархата, против чего УПЦ категорически возражает.

Накануне.RU писало о том, что за действиями Константинополя стоят Ватикан и США.