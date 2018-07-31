Экс-депутат Госдумы назвал "дело Бутиной" провокацией спецслужб США

Бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание россиянки Марии Бутиной в США провокацией спецслужб и "полной заказухой". Об этом он заявил в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей", передает корреспондент Накануне.RU.

"Американцы, не зная, что им делать и в чем еще обвинять Россию, начали обвинять наших общественно-политических деятелей, которые реально из себя что-то представляют, за кем стоит народ. Мария представляла наши интересы, но не государства, а обыкновенных граждан РФ в Америке, Европе и других странах. Она доносила нашу с вами позицию, что Россия и народ не хотят войны, кровопролития, не хотим того, в чем нас обвиняют, вот ее гражданская позиция", - заявил экс-депутат.

По словам Худякова, когда ее арестовали, американцы верили, что она сломается и признается, что является "агентом Кремля".

"Это политическая провокация, и я уверен, что подключится и наш президент, и мировое сообщество. Заказуха полная, это низость силовых органов Америки", - подчеркнул он.

Дело Бутиной, по словам Худякова – это очередное давление на РФ.

Бутина является правозащитницей и основательницей организации "Право на оружие". Ранее она сама заявляла, что ее преследуют за политические взгляды.