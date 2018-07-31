"Ситуация в регионе объективно хорошая": уральский полпред оценил социально-экономическое развитие Ямала

"Ямал – самодостаточный регион", - заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов на совещании о социально-экономическом развитии округа. Уральский полпред оценил подход местных властей к развитию территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Мы посмотрели город Салехард, это город с грамотной архитектурой и хорошей социальной инфраструктурой. Главное, у региональных властей – есть понимание, как развивать территорию. Здесь должно быть самое лучшее – образование, здравоохранение. Ситуация в регионе объективно хорошая", - сказал Николай Цуканов на совещании с временно исполняющим обязанности губернатора Ямала Дмитрием Артюховым 27 июля.

"Все, что мы делаем, мы делаем для людей. Даже в условиях Крайнего Севера люди должны жить комфортно, чувствовать, что это их дом", - сказал Дмитрий Артюхов.

По словам врио губернатора, сейчас формируется большая программа развития ЯНАО на ближайшие шесть лет.

"Округ будет запускать свои региональные проекты. За осень все процессы должны быть закончены, чтобы активно войти в бюджет следующего года. А по ряду направлений нужно действовать прямо сейчас, в частности, это касается строительства новых детских садов", - пояснил Артюхов.

За последние семь лет в округе введено в эксплуатацию свыше 1,8 млн кв. м жилья, новоселами стали более 22 тыс. семей. Строительство новых микрорайонов на Ямале будет продолжено.

"С другой стороны нужно использовать удачный момент, сейчас активно развиваются новые механизмы. Полномочный представитель президента РФ поставил задачу – поддержать тему арендного жилья, наемных домов. Это один из эффективных инструментов для решения жилищных проблем на Крайнем Севере", - сказал Дмитрий Артюхов.

Ямал входит в группу регионов-лидеров с положительным естественным приростом населения. Говоря о системе здравоохранения, врио губернатора отметил, что для привлечения профильных специалистов с этого года в регионе работает проект "Врачи, нужные Ямалу". По его условиям – в дополнение к федеральной программе "Земский доктор" – врачам узкой специализации выделяется 1 млн руб. и устанавливается ежемесячная надбавка к зарплате в размере 8 тыс. руб, действующая в течении трех лет.

Отметим, что в июне Ямало-Ненецкий автономный округ в очередной раз стал лидеров рейтинга благосостояния семей.

"По итогам 2017 г. в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 114,8 тыс. руб.", - сообщает РИА Рейтинг.