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религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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"Ситуация в регионе объективно хорошая": уральский полпред оценил социально-экономическое развитие Ямала
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Николай Цуканов, Дмитрий Артюхов (2018) | Фото: правительство.янао.рф

"Ямал – самодостаточный регион", - заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов на совещании о социально-экономическом развитии округа. Уральский полпред оценил подход местных властей к развитию территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
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"Мы посмотрели город Салехард, это город с грамотной архитектурой и хорошей социальной инфраструктурой. Главное, у региональных властей – есть понимание, как развивать территорию. Здесь должно быть самое лучшее – образование, здравоохранение. Ситуация в регионе объективно хорошая", - сказал Николай Цуканов на совещании с временно исполняющим обязанности губернатора Ямала Дмитрием Артюховым 27 июля.

"Все, что мы делаем, мы делаем для людей. Даже в условиях Крайнего Севера люди должны жить комфортно, чувствовать, что это их дом", - сказал Дмитрий Артюхов.

По словам врио губернатора, сейчас формируется большая программа развития ЯНАО на ближайшие шесть лет.

"Округ будет запускать свои региональные проекты. За осень все процессы должны быть закончены, чтобы активно войти в бюджет следующего года. А по ряду направлений нужно действовать прямо сейчас, в частности, это касается строительства новых детских садов", - пояснил Артюхов.

Николай Цуканов, Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Николай Цуканов, Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: правительство.янао.рф

За последние семь лет в округе введено в эксплуатацию свыше 1,8 млн кв. м жилья, новоселами стали более 22 тыс. семей. Строительство новых микрорайонов на Ямале будет продолжено.

"С другой стороны нужно использовать удачный момент, сейчас активно развиваются новые механизмы. Полномочный представитель президента РФ поставил задачу – поддержать тему арендного жилья, наемных домов. Это один из эффективных инструментов для решения жилищных проблем на Крайнем Севере", - сказал Дмитрий Артюхов.

Ямал входит в группу регионов-лидеров с положительным естественным приростом населения. Говоря о системе здравоохранения, врио губернатора отметил, что для привлечения профильных специалистов с этого года в регионе работает проект "Врачи, нужные Ямалу". По его условиям – в дополнение к федеральной программе "Земский доктор" – врачам узкой специализации выделяется 1 млн руб. и устанавливается ежемесячная надбавка к зарплате в размере 8 тыс. руб, действующая в течении трех лет.

Отметим, что в июне Ямало-Ненецкий автономный округ в очередной раз стал лидеров рейтинга благосостояния семей.

"По итогам 2017 г. в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 114,8 тыс. руб.", - сообщает РИА Рейтинг.

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31.07.2018 12:59 Мск | Салехард | Анна Смирнова
14:59 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 11:59 Мск
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Ранее 23.07.2018 13:30 Мск
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"Ситуация в регионе объективно хорошая": уральский полпред оценил социально-экономическое развитие Ямала
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