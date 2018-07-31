На Среднем Урале из колонии сбежал заключенный

В Каменске-Уральском из колонии-поселения сбежал заключенный. 38-летний мужчина был осужден за кражу на восемь месяцев, Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
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Сбежавший мужчина является уроженцем Таджикистана. Его рост 160 см, глаза карие, волосы черные с залысинами.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.
Граждан просят сообщить о его местонахождении по телефонам: +7 (343) 359-56-11, 359-57-44.