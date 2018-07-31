Новые производства в Тобольске, работающие на сырье СИБУРа, получат полный комплект поддержки от региона

Компании, которые откроют в Тобольске новые производства, работающие на сырье СИБУРа получат полный пакет мер государственной поддержки. Причем неважно, будут ли это тюменские, российские или зарубежные компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Значение Тобольской промышленной площадки компании СИБУР для экономики Тюменской области и России сложно переоценить. Это самый крупный инвестиционный проект в нашем регионе. СИБУР выступает в роли инвестиционного локомотива. Тобольская промплощадка имеет серьезные перспективы для дальнейшего развития", - сообщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Соответствующее заявление он сделал после визита на Тобольскую промышленную площадку. Александр Моор посетил действующее производство по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). По словам начальника производства Сергея Губанова, объем переработки ШФЛУ на центральной газофракционирующей установке "СИБУР Тобольска" возросла. Для сравнения, в 2016 г. он составил 7,1 млн тонн. В 2017 г. объем вырос до 7,8 млн тонн.

На предприятии "СИБУР Тобольск" работает уже свыше 3,7 тыс. человек. Около 47% работников предприятия составляют жители Тобольска и Тюменской области. После завершения строительства завода "ЗапСибНефтехим" на Тобольской промплощадке будет создано еще около 700 новых рабочих мест непосредственно на производстве. В сервисных компаниях работу смогут получить порядка 3 тыс. человек.

Завод готов уже на 83,5%, сообщает член правления компании СИБУР, генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов

"Работа идет по плану. Наша цель - довести объект до готовности в мае 2019 года. Сегодня уже около 1 тыс. 200 будущих эксплуатантов завода находятся в Тобольске и совместно со строителями готовят предприятие к пуску. Несколько производственных объектов уже введены в эксплуатацию", - сообщил он.

Напомним, ранее руководство области сообщало, что комплекс "ЗапСибНефтехим" станет самым мощным в стране и одним из крупнейших в мире. Объем инвестиций - почти половина трлн руб.