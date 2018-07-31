В Челябинске депутаты одобрили предоставление госгарантии на 1 млрд рублей для строительства конгресс-холла к ШОС и БРИКС

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили предоставление областной гарантии на 1 млрд рублей бизнесмену Алексею Наговицыну для строительства конгресс-холла на улице Труда. Соответсвующие поправки внесены в областной бюджет на 2018 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Депутаты прервали летние отпуска, чтобы провести внеочередное заседание по ряду важных вопросов, внесенных губернатором. Одним из них стало предоставление областной гарантии для строительства конгресс-холла на улице Труда, который станет основным местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, это решение позволит в установленные сроки произвести на должном уровне все строительные работы, связанные с конгресс-холлом.

"Область серьезно настроена на выполнение всех решений, которые связаны с саммитами ШОС и БРИКС. Депутаты ответственно подошли к решению вопроса. Безусловно, мы понимаем, что проведение столь масштабных мероприятий – это шанс для региона и Челябинска. Мы поддерживаем губернатора в его стремлении реализовать строительство крупных объектов с привлечением инвестора", – подчеркнул он.

Напомним, в апреле депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в региональный бюджет на 2018 год, согласно которым предлагается выделить почти 3,3 млрд руб. хозяйственному партнерству "Конгресс-холл".