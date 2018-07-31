В Екатеринбурге руководителей строительных компаний отправили в тюрьму за мошенничество

Суд в Екатеринбурге вынес приговор руководителям компаний, занимающихся малоэтажным строительством. Они осуждены за мошенничество с причинением крупного ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Павел Третьяков и Фаукат Сайфуллин. Расследование показало, что в 2009-2010 годах они присвоили себе деньги заказчиков, заключая договоры о строительстве индивидуальных жилых домов из СИП-панелей на земельных участках последних. При этом, согласно распределенным ролям, сообщники выполняли незначительную часть своих обязательств: закупали минимальное количество материалов и создавали видимость строительных работ, перевозя их с одного объекта на другой.

Итог: пять объектов до настоящего времени не завершены, а пятерым потерпевшим причинен материальный ущерб в размере от 894 тыс. до 2 млн руб. В целом же, по данным прокуратуры, сумма ущерба составила свыше 7,2 млн руб.

Суд вынес свой приговор: Фаукату Сайфуллину назначено 10 лет и 7 месяцев, Павлу Третьякову - 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также с подсудимых в пользу потерпевших взыскана сумма причиненного ущерба.