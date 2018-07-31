Екатеринбургский депутат, которого прокуратура хотела лишить мандата, не попадёт в новый созыв

Депутат екатеринбургской городской думы Михаил Гаранин не попадёт в новый созыв. Избирательная комиссия города отказала ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы седьмого созыва, сообщил Накануне.RUе глава комиссии Илья Захаров.

Прокуратура Свердловской области пыталась лишить Гаранина мандата из-за того, что тот не указал информацию о зарубежном банковском счете и доходе в размере 660 тыс. руб., полученном от думы и не отчитывался о доходах за 2016 и 2017 годы. Депутат выдвигался как самовыдвиженец по одномандатному округу №6. Отказ он получил из-за того, что не предоставил необходимые документы комиссии.

В итоге в выборах на должность депутата гордумы не участвуют: Михаил Гаранин, самовыдвиженцы Роман Дубов, Даниил Гогин, Константин Кунцевич и Сергей Маслов, кандидат от Партии пенсионеров за социальную справедливость Ольга Холоднюк, кандидат от партии "Защитник Отечества" Анатолий Холодилин и депутат от партии "Женский диалог" Жанна Богданова.

Выборы пройдут 9 сентября.