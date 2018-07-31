На Южном Урале нашли зуб мамонта

Краевед из Красноармейского района Владимир Гирник обнаружил кости доисторического носорога и бизона, и зуб мамонта. Теперь находки планируется передать в Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.

Как сообщил краевед на своей странице в соцсети, окаменелые кости и зуб мамонта были обнаружены в окрестностях поселка Мирный Красноармейского района.

"Я занимаюсь археологией около 40 лет и периодически исследую долину реки Миасс, во время последней экспедиции были найдены кости носорога, дикой лошади, первобытного бизона и зуб мамонта. Кроме того, обнаружены несколько камней, обработанных рукой человека, они также лежали среди костей животных под слоем речной гальки и глины", - цитирует Гирника ТАСС.

Кости будут переданы в Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН для изучения. В дальнейшем планируется что район посетят эксперты, чтобы провести более детальные исследования.