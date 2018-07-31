Мэры двух столиц – в первой десятке рейтинга, глава Севастополя расположился в группе "отстающих"

Представленное Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовым университетом при Правительстве исследование положения мэров российских городов за июнь-июль выявило ряд интересных закономерностей. В частности, в положении внутри рейтинга группы руководителей городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего эксперты оценивали мэров и глав администраций 88 крупнейших российских муниципалитетов. Мэр Москвы Сергей Собянин, который в сентябре заявился на выборы, занимает почётную вторую строчку в рейтинге, пропустив вперед лишь мэра Казани Ильсура Метшина. Позиции последнего усилились, как уверяют эксперты, после блестяще подготовленных и проведенных в столице Татарстана матчей Чемпионата мира по футболу.

На 10-й строчке рейтинга расположился руководящий Санкт-Петербургом с 2014 года Георгий Полтавченко. Следует заметить, что эксперты, участвовавшие в исследовании, и Собянина, и Полтавченко однозначно записывают в члены команды Владимира Путина, что, естественно, отражается на их позициях в рейтинге.

Наконец, 73 строчку рейтинга занимает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, достаточно низкие позиции объясняются целой чередой внутригородских скандалов и противостояний исполнительной вертикали как с депутатами, так и с частью предпринимательского сообщества. Атмосфера неприятия "варяга" Овсянникова и членов его команды частью местных элит "тащит" позиции губернатора вниз, что и нашло отражение в представленном рейтинге.

Как отмечает политолог, заведующий кафедрой Политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Александр Ирхин: "Я далек от идеализации как представителей местной власти, так и правительства — и те и другие не научились богатеть вместе с державой, а делают это за её счет. Но Севастополь в этом плане не исключение, а правило современной российской социально-экономической и политической системы России, которая, на мой взгляд, требует существенного полевения в экономической сфере (более равномерного перераспределения национального богатства в пользу большинства населения страны) и поправения в идеологической сфере (выдвижение понятной идеологии развития государства как картины его ближайшего будущего)".