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31.07.2018
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Выборную "матрешку" захлестнуло митингами В минувшие выходные в городах "тюменской матрешки", как и по всей стране, прошли митинги против пенсионной "реформы". Организаторы – региональные отделения КПРФ – рапортуют об успешном проведении протестных акций и заявляют о большом количестве участников. Интерес к акциям в трех регионах подогревают выборы губернатора Тюменской области, которые пройдут этой осенью.
31.07.2018
политика ;
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Новости
31.07.2018 12:01 Мск (14:01 Екб)
политика | В России
Президент обновил состав комиссии по ТЭК
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Прямая линия, Владимир Путин (2018) | Фото: Россия 24

Глава России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу.

Новыми членами комиссии стали министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, глава "Россетей" Павел Ливинский, вице-премьер Алексей Гордеев, а также глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Бывший куратор ТЭКа Аркадий Дворкович исключен из состава комиссии. Также выбыли экс вице-премьер Александр Хлопонин, бывший глава Минприроды Сергей Донской, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский,сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Ранее СМИ сообщили, что президентская комиссия по ТЭК после трехлетнего перерыва впервые может быть созвана в августе текущего года.

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31.07.2018 12:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:01 Екб

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Президент обновил состав комиссии по ТЭК
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