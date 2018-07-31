Президент обновил состав комиссии по ТЭК

Глава России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу.

Новыми членами комиссии стали министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, глава "Россетей" Павел Ливинский, вице-премьер Алексей Гордеев, а также глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Бывший куратор ТЭКа Аркадий Дворкович исключен из состава комиссии. Также выбыли экс вице-премьер Александр Хлопонин, бывший глава Минприроды Сергей Донской, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский,сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Ранее СМИ сообщили, что президентская комиссия по ТЭК после трехлетнего перерыва впервые может быть созвана в августе текущего года.