Джаз, цыгане и земляника из 4 тысяч человек. Камышлов готовится отпраздновать день города на UralTerraJazz

В Камышлове в день 350-летия пройдет несколько фестивалей: "Земляничный джем", скульптур из песка, джазовый "UralTerraJazz". Город готовится попасть в Книгу рекордов России: в одном месте 4 тыс. человек выстроятся в форме земляники, передает корреспондент Накануне.RU.

"В полдень 4 августа мы попробуем попасть в Книгу рекордов России. Мы выстроимся в форме земляники на нашей городской площади. Нас будет не меньше 4 тыс. человек. Чтобы все были в одной гамме, заказали зелено-красные дождевики. Так мы простоим 5 минут. Потом будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннеса, и, возможно, мы пройдем туда", - рассказал на пресс-конференции глава Камышловского городского округа Алексей Половников.

"После фиксации рекорда мы откроем фестиваль "Земляничный джем". В этом году помимо изделий из земляники будем продавать и свежие ягоды. Далее с оркестром идем по улице Карла Маркса, которую жители по-прежнему зовут Торговой, открывать фестиваль скульптур из песка. Сложно он нам давался, долго договаривались, чтобы мастера приезжали к нам и делали скульптуры. Через несколько лет после его запуска мы видим, что все больше людей желают в нем поучаствовать", - рассказал Половников.

Глава анонсировал новшество "UralTerraJazz": во дворе художественной школы состоятся встречи с музыкантами и мастер-классы. Еще одна площадка – городская площадь, на которой выступят гармонисты, цыгане, детские музыканты. Это будет площадка для тех, "для кого джаз – культурный шок".

Год от года растет число слушателей: на первом фестивале было 400 человек, в 2017 г. в Камышлов на его день приехали 1,6 тыс. гостей, в числе которых были иностранцы. Половников поблагодарил президента фестиваля, спикера заксобрания Свердловской области Людмилу Бабушкину за помощь в организации праздника.

"Зная программу всех джазовых фестивалей России, могу сказать, что программа "UralTerraJazz" – одна из самых лучших в стране. Начну с голландского скрипача Тима Клипхауса. Он сыграет с трио Даниила Крамера. Клипхаус не вылезает из европейских турне, он очень востребован, и его выступление в Камышлове – большое счастье. Другой невероятный музыкант – саксофонист Чад Лефковиц-Браун, представитель молодого поколения джазовых музыкантов Нью-Йорка, восходящая звезда. Не обойдемся и без классики джаза. Трио Даниила Крамера будет играть с итальянской вокалисткой Деборой Чести. Будут музыканты с Кубы, "Hot Havana Orchestra". Выступит финская гитаристка и вокалистка Эрья Лиитинен", – рассказала программный директор "UralTerraJazz" Ирина Щетникова.

Отметила Щетникова и встречу "Мысли о джазе" – музыкальный разговор с трубачом, заслуженным артистом России Сергеем Пронем.

"Эта встреча – образовательный элемент, который нужно развивать. Пронь будет и рассказывать о джазе, и показывать", - сказала Щетникова.

В разговоре с Накануне.RU Алексей Половников отметил, что в городе открылась новая гостиница.

"За пять месяцев до фестиваля она вся была выкуплена на дни фестиваля. Отремонтированы имеющиеся номера, они тоже заняты на 4-5 августа. Есть желающие занять новые участки, которые мы выделили именно под гостиницы", - рассказал мэр Накануне.RU.

Половников ответил на предложение худрука фестиваля Даниила Крамера повысить входную плату на фестиваль, которая сейчас составляет 100 руб. По мнению музыканта, цена не соответствует уровню приезжающих в Камышлов музыкантов.

"Мы держим цену в 100 руб., потому что если фестиваль доживет до такого момента, когда будет обеспечивать себя, и мы сможем оплачивать приезд серьезных артистов за счет входных билетов, он сместится по датам. Наши жители воспринимают "UralTerraJazz" как день города, на котором они должны быть бесплатно. За что еще платить деньги? Поэтому когда фестиваль вырастет, и к нам будут приезжать отовсюду, и люди будут готовы покупать билеты за 500 руб. и выше, корректировка будет. Пока мы набираем обороты, проходит День города, мы не можем брать больше", - рассказал Накануне.RU Половников.

После для присутствовавших выступил один из участников фестиваля, "Kickin' Jass Orchestra".