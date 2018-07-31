"Монако" не включил Головина в заявку на матч за Суперкубок Франции

Футбольный клуб "Монако" огласил заявку на матч за Суперкубок Франции против ПСЖ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".

Всего в нее вошли 22 игрока. Встреча ПСЖ - "Монако" пройдет в эту субботу, 4 августа, в китайском Шеньчжене.

Вратари: Диего Бенальо, Альваро Фернандес и Сейду Си.

Защитники: Антонио Баррека, Камил Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи и Жульен Серрано.

Полузащитники: Жан-Эд Ахолу, Самуэль Грансир, Хорди Мбоула, Роберт Наварро, Жудилсон Пеле, Рони Лопеш, Юри Тилеманс и Кевин Н'Дорам.

Нападающие: Бальде Кейта, Софьян Диоп, Виллем Жеббельс, Стефан Йоветич и Мусса Силла.

Стоит отметить, что в список не вошли новичок команды - российский полузащитник Александр Головин и один из лидеров "Монако" - колумбийский форвард Радамель Фалькао. Причины такого решения в клубе не уточнили.