Полиция Екатеринбурга направила в суд дело о семье, обвиняемой в мошенничестве с фиктивной собственностью

Следственным подразделением управления МВД России по Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частями 2 и 3 статьи 159 УК Российской Федерации. Трем обвиняемым инкриминируется покушение на многоэпизодное мошенничество в составе организованной группы с причинением значительного ущерба. Об этом проинформировал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его сведениям, в ходе досудебного разбирательства органы внутренних дел установили, что в период с июня 2015 по март 2017 года трое жителей столицы Среднего Урала – супруги 1974 и 1976 годов рождения, а также их 25-летний сын, вступив в сговор, из корыстных побуждений организовали мошенническую схему по привлечению средств граждан через подставные счета под предлогом продажи несуществующего движимого и недвижимого имущества – снегоходов, различных автозапчастей, жилых вагончиков и так далее.

"Злоумышленники размещали соответствующие объявления в сети Интернет с указанием стоимости указанных объектов по цене гораздо ниже рыночной и оставляли контакты для обратной связи. Потерпевшие – в числе которых оказались жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского краев, ХМАО-Югры и Республики Крым– звонили подозреваемым по указанным номерам, а те, в свою очередь, убеждали доверчивых покупателей несуществующей собственности перечислять предоплату на подконтрольные родственникам счета, открытые на третьих лиц. При этом сумма аванса варьировалась в размере от 6.000 до 250.000 рублей. Полученные обманным путем денежные средства охотники до чужих средств тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 750 тысяч рублей. На счету обвиняемых, по версии следствия, более 20 эпизодов подобной противоправной деятельности",- отметил полковник Горелых.

Материалы расследованного уголовного дела, оперативное сопровождение по которому осуществлялось сыщиками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, из полиции переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае вынесения обвинительного приговора, родственников будет ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.