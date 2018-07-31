ФСБ нашла патроны к карабину у шедшего в Крым украинца

Гражданин Украины пытался пронести в Крым патроны. Мужчина шел пешком через пункт пропуска "Джанкой", сообщает РИА Новости.

По данным крымского погрануправления ФСБ России, в рюкзаке у задержанного нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

В ноябре прошлого года российские пограничники нашли у гражданина Украины, ехавшего из Киева в Крым, травматический пистолет с боеприпасами к нему.

В октябре российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске.