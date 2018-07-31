Минспорта и МУГИСО назначены ответственными за наследие ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении ответственных за сохранность наследия Чемпионата мира в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, министерство физкультуры и спорта теперь ответственно за демонтаж и распределение временных трибун на "Екатеринбург-Арене". Также минспорта уже 1 сентября предстоит открыть региональный центр футболистов области на базе "Уральской футбольной академии".

А обязанность по передаче стадиона и объектов временной инфраструктуры в государственную собственность теперь возложена на министерство госимущества региона.

Как Накануне.RU ранее сообщало, дополнительные трибуны на стадионе "Екатеринбург-Арена" уберут в 2019 году.