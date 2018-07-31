Врио губернатора Гусев заверил жителей Воронежской области, что УГМК не построит ГОК без их согласия

Кандидат в губернаторы Воронежской области Александр Гусев пообещал жителям региона широкое и гласное обсуждение планов "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) по строительству никелевого горно-обогатительного комбината на Хопре. Заявление врио губернатора Черноземья сделал в ходе выездного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Воронежской области.

Как заявил Гусев, сегодня УГМК уже законсервировала все отработанные скважины и сейчас готовится новый технический проект будущего ГОКа. Проект в обязательном порядке пройдет процедуру публичного обсуждения и, как уточнил Гусев, "как население скажет, так и будет".

Документацию готовит ООО "Медно-горский серный комбинат", которое владеет лицензией и собиралось строить никелевый ГОК на реке Хопёр. По планам, все согласования и одобрение проекта в "Роснедарах" и "Главэкспертизе" должны быть закончены до лета 2020 года, после чего предполагалось строительство комбината. Ранее в УГМК заявляли, что если найдется покупатель на извлекаемый концентрат, то строительство обогатительной фабрики в Воронежской области может и не потребоваться.

Планы уральской компании и властей Воронежской области, которые в целом поддерживали проект, вызвали возмущение части населения. Летом 2017 года в Воронеже прошла череда протестных митингов против планов УГМК, при этом экологические активисты поддерживают связь с аналогичным протестным движением из Челябинска "Стоп-ГОК", которые выступают против проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ТГОК) "Русской медной компанией" (РМК) в окрестностях города и рядом с единственным питьевым источником воды.

Таким образом перед предстоящими 9 сентября выборами губернатора Воронежской области, где у Гусева два соперника, он сделал реверанс в сторону части избирателей, опасающихся появления химического производства.

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