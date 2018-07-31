В Магнитогорске подозревают в получении взятки начальницу городского управления пенсионного фонда Любовь Штейн

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении начальника городского управления Пенсионного Фонда Любови Штейн.

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за незаконные действия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Подозреваемая задержана.