Сенатор от Тюменской области Киричук зарегистрирован кандидатом в депутаты гордумы

Член Совета Федерации, представляющий исполнительную власть Тюменской области, Степан Киричук зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов гордумы Тюмени. Решение избирательная комиссия приняла на заседании 30 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Политик, напомним, еще до официального оглашения списка кандидатов в сенаторы, предложенного врио губернатора региона Александром Моором, подал документы в избирком. Он будет вести кампанию как самовыдвиженец в округе № 10.

В нем зарегистрированы еще три кандидата. Это директор ООО "Отдых" Игорь Рябов ("Справедливая Россия"), предприниматель Павел Семенов (КПРФ) и помощник депутата облдумы Артема Зайцева Александр Яковенко (ЛДПР).

Отметим, что своего кандидата по округу не стала выставлять "Единая Россия", ранее в праймериз партии победу одержал действующий депутат Роман Чуйко. Однако он вовсе не стал участвовать в борьбе за сохранение кресла.