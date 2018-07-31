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Александр Моор нацелил тюменских властей на тщательную работу по благоустройству города
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Александр Моор (2018) | Фото: Накануне.RU

Работы по благоустройству Тюмени должны быть завершены в срок. Такое заявление сделал врио губернатора Тюменской области Александр Моор на рабочем совещании в администрации города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Темой совещания стало исполнение в 2018 г. городских программ по благоустройству, ремонту в социальной сфере и ЖКХ и дорожным работам. Также участники обсудили планы на 2019 г. Исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и его заместители отчитались о текущих работах и проблемных вопросах.

Масштабная программа по благоустройству придомовых территорий и местах массового отдыха реализуется в Тюмени уже на протяжении нескольких лет. В случае необходимости, прежде чем отремонтировать двор проводится замена сетей тепло- и водоснабжения. В этом году инженерные коммуникации меняют в 35 из 40 дворов.

Все запланированные в 2018 г. работы идут по плану. Ведутся работы по благоустройству зон отдыха для горожан. Работы по благоустройству в лесопарке "Затюменский" завершены на 65%. В Восточном микрорайоне на улице Николая Федорова формируется новый сквер Льва Ровнина. Идут работы в скверах Алексея Моисеенко и Петра Потапова. Приводятся в порядок 16 "зеленых уголовков" - территорий общего пользования. Кроме того, в этом году будет отремонтированы спортивные и детские площадки - в общей сложности 138 объектов.

В 2019 г. власти планируют реконструкцию скверов Славянский, Якова Неумоева, Пограничников, парка Заречный. Сейчас необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2018 году составит более 130 км. Некоторые объекты будут отремонтированы в течение двух лет. Работы закончены на 38 объектах, их протяженность составляет почти 17 км.

Врио губернатора Александр Моор нацелил руководство администрации Тюмени на то, чтобы все запланированные работы были выполнены качественно и своевременно.

"Тщательный подход к формированию планов определяет эффективность расходования бюджетных средств, соблюдение сроков строительства и ремонта, а значит, и успех конечного результата", – подчеркнул он.

Также Александр Моор подчеркнул, что сегодня уже видны промежуточные результаты работ. И отметил, что в 2019 г. приоритеты по благоустройству будут прежними - благоустройство дворовых территорий, программа по озеленению крупных объектов, ремонт небольших "зеленых уголков".

"Каждый год в областном центре проходят ремонты учреждений социальной сферы, реализуется большая программа строительства и модернизации объектов ЖКХ. Есть уверенность, что к новому сезону подойдем во всеоружии, но главное, чтобы проекты были реализованы в срок и с нужным качеством", – резюмировал он.

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31.07.2018 11:40 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
13:40 Екб

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Александр Моор нацелил тюменских властей на тщательную работу по благоустройству города
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