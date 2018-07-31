В причинах вынужденной посадки Ан-2 в Красноярском крае разберутся транспортные следователи

Следственный комитет начал проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в Эвенкийском районе Красноярского края.

Как сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, самолет вынужденно сел вечером 30 июля в 190 км западнее населенного пункта Тура (67 км от устья реки Янгето). На борту в этот момент находились два члена экипажа и трое пассажиров.

Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия погибших нет, но один из пассажиров получил легкие травмы, не опасные для жизни. Само воздушное судно получило незначительные повреждения носовой части.

Сейчас транспортные следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что из самолета эвакуировали семь человек, а сам он был частным.