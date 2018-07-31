Следствие уточнило обвинение бывшему замглавы ФСИН

Следствие предъявило уточненное обвинение бывшему заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову по эпизодам взяточничества и растраты. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат.

Пока неизвестно, окончательная ли это версия. О завершении следственных действий еще не объявлено.

Ранее СКР завершил расследование одного из эпизодов по делу экс-замдиректора ФСИН. Речь шла об обвинении в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему и его знакомой, предпринимателю Марине Дюковой, вменили растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более чем на 160 млн рублей при заключении двух госконтрактов по завышенным ценам.

Позже сообщалось, что в отношении экс-замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения 140 млн бюджетных рублей.

Коршунов был арестован судом до 13 ноября.