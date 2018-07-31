Южноуральцы смогут бесплатно получить земельные участки под строительство жилых домов

Правительство Челябинской области утвердило перечень категорий граждан, которые объединившись в кооперативы, смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки для жилищного строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил Борис Дубровский, данное решение имеет важное социальное значение. Южноуральцы смогут бесплатно получить земельные участки для строительства и улучшить жилищные условия многим семьям.

Так, в члены жилищно-строительных кооперативов могут быть приняты работники государственных и муниципальных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Граждане должны проработать в указанных организациях не менее 5 лет, у них не должно быть в собственности или аренде земельного участка. Кроме того, он должен быть принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

"Принятый правительством области закон позволит отдельным категориям граждан улучшить свои жилищные условия путем строительства в рамках жилищно-строительных кооперативов жилых домов (индивидуальных, многоквартирных, блокированных) на земельных участках, предоставленных таким кооперативам в безвозмездное пользование", - подчеркнули в пресс-службе.