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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Выборную "матрешку" захлестнуло митингами В минувшие выходные в городах "тюменской матрешки", как и по всей стране, прошли митинги против пенсионной "реформы". Организаторы – региональные отделения КПРФ – рапортуют об успешном проведении протестных акций и заявляют о большом количестве участников. Интерес к акциям в трех регионах подогревают выборы губернатора Тюменской области, которые пройдут этой осенью.
31.07.2018
политика ;
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Новости
31.07.2018 10:49 Мск (12:49 Екб)
политика | Тюменская область
"Коммунистам России" отказано в регистрации списка кандидатов на выборах гордумы Тюмени
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Коммунисты России флаги (2016) | Фото: kom-nk.ru

Избирком Тюмени отказал в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов думы Тюмени партии "Коммунисты России". Часть подписей, собранных в поддержку кандидатов, комиссия признала недействительными, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия проверила 20% подписей - 519 из представленных 2853. 229 из них признаны недействительными из-за недостоверной информации об избирателях. Еще четыре подписи забраковали из-за исправлений.

По закону, если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 10% от общего чила, партия получает отказ в регистрации.

Отметим, что списки остальных политических объединений - "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР - уже зарегистрированы.



Развитие сюжета: Ранее 31.07.2018 11:12 Мск
Сенатор от Тюменской области Киричук зарегистрирован кандидатом в депутаты гордумы

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31.07.2018 10:49 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
12:49 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 15:39 Мск
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"Коммунистам России" отказано в регистрации списка кандидатов на выборах гордумы Тюмени
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