"Коммунистам России" отказано в регистрации списка кандидатов на выборах гордумы Тюмени

Избирком Тюмени отказал в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов думы Тюмени партии "Коммунисты России". Часть подписей, собранных в поддержку кандидатов, комиссия признала недействительными, передает корреспондент Накануне.RU.

Комиссия проверила 20% подписей - 519 из представленных 2853. 229 из них признаны недействительными из-за недостоверной информации об избирателях. Еще четыре подписи забраковали из-за исправлений.

По закону, если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 10% от общего чила, партия получает отказ в регистрации.

Отметим, что списки остальных политических объединений - "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР - уже зарегистрированы.