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религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


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В Тюмени пьяный дебошир гонялся с ножом за подростками
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени по ул. Пермякова, 34, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, снес две входные двери в подъезде и гонялся с ножом за подростками. О происшествии корреспонденту Накануне.RU рассказал один из очевидцев произошедшего Денис Д.

По его словам, инцидент произошел вчера около 21.00. Мужчина занимался личными делами, как услышал шум хлопающей металлической двери. Спустя некоторое время к нему пришла соседка со второго этажа и сообщила, что кто-то сломал входные двери. Двери - металлическая и деревянная были сорваны с петель. Подозрения мужчины пали на местного дебошира с четвертого этажа, который ранее уже угрожал, что разобьет в подъезде стекла. Денис Д. опросил соседей и прохожих, а также подростков, которые в этот момент находились во дворе.

"Мимо меня проходил молодой человек в компании двух девушек. Им было лет 14 - 15 по виду. Я спросил их, не видели ли они чего подозрительного. Молодые люди ответили, что когда они проходили мимо, к ним привязались двое мужчин. Начали приставать к девушкам. Молодой человек попытался возразить и был избит. Я описал им мужчину, которого подозревал в том, что это он сломал двери. Молодые люди подтвердили, что описание сходится", - сообщил очевидец.

Затем, по его словам, подросток позвонил по телефону и позвал на помощь своих друзей. Те пришли, чтобы выяснить отношения. Мужчина, якобы начал кидать в них с балкона ножи, а потом гонялся за ними с ножом по двору. Соседи дебошира вызвали полицию. Однако подростки, а вернее их опекуны, писать заявление не стали.

"В итоге состава преступления нет. И он был отпущен. Мы планируем обратиться в прокуратуру и к участковому. Человек, насколько мне известно, находится под условным наказанием по статье "за наркотики". Насколько я информирован, человек, находясь на условном заключении, должен вести себя подобающе. И после того, как он совершает два или три административных правонарушения, должен участковый вынести представление в суд на замену наказания с условного на реальное лишение свободы. Сегодня я связывался с участковым, он будет проводить опрос соседей, которые подпишут документ о его асоциальном поведении", - сообщил очевидец.

Ситуацию прокомментировали и в УМВД России по Тюменской области. По информации ведомства, мужчина был в нетрезвом состоянии.

"Накануне вечером молодая пара - юноша и девушка, прогуливались и повстречали вот этого мужчину. Он был вместе с другом. Между молодыми людьми и мужчиной возник конфликт на бытовой почве. Они разошлись и через какое-то время юноша пришел со своими товарищами. Увидели этого нетрезвого мужчину на балконе. Завязалась потасовка. Все друг друга провоцировали. Мужчина просто бросил вниз нож, без цели попадания. Этот конфликт увидели очевидцы, прохожие, обратились в полицию. Сотрудники полиции отдела №5 областного центра ОМВД России по городу Тюмени приехали на место, выяснили обстоятельства произошедшего", - сообщили Накануне.RU в полиции.

По информации пресс-службы правоохранительного органа, мужчины были доставлены в территориальный орган внутренних дел, где в отношении них был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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31.07.2018 13:59 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
15:59 Екб

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В Тюмени пьяный дебошир гонялся с ножом за подростками
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