В Перми отменили Парад зомби, который должен был состояться 5 августа. Об этом в социальных сетях сообщил организатор парада Артем Феоктистов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам организатора, отказ они получают уже дважды. Первый раз в проведении парада живых мертвецов молодежи отказала городская площадка. Во второй раз - частная. Причиной отмены шествия зомби, сообщает Артем Феоктистов, стали жалобы общественников. Организатор отмечает, что отказ в проведении - не вина площадок, а людей, в частности, религиозных организаций и простых активистов, у которых при слове "зомби" возникают ассоциации: смех, грех, похоть.

"Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться? Ведь не могут они примерить образ того, что смотрели с детства. Фильмы и сериалы про зомби очень популярны, их смотрят люди всех возрастов", - сетует организатор в социальной сети "ВКонтакте".

Он отмечает, что по фотографиям парадов видно, что в них принимают участие даже дети.

Провести шествие планировалось в Парке Горького. Однако из-за нескольких жалоб, организаторы, посовещавшись с руководством парка, решили отменить мероприятие.

Артем Феоктистов поблагодарил руководство парка за десятилетнее сотрудничество и извинился за то, что мероприятие могло кинуть тень на их репутацию.