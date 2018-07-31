Уралец получил 15 лет "строгача" за продажу "синтетики" в социальных сетях

Суд на Среднем Урале вынес приговор за незаконный сбыт синтетических наркотиков. Их продавец теперь надолго отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017 году житель Верхней Салды незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Затем, направляя сообщения в социальной сети, он попытался сбыть данное зелье. В ходе проводившегося оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" злоумышленник был задержан.

Учтя, что уралец ранее был неоднократно судим и совершил преступления в период отбытия наказания в виде ограничения свободы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы. Отбывать срок наркосбытчику предстоит в исправительной колонии строгого режима.