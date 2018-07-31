Интернет-компании не поняли, как исполнять "закон Яровой"

Требования так называемого "закона Яровой", вступившего в силу с 1 июля, оказались невыполнимыми из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций, передает РБК со ссылкой на источники.

Напомним, теперь телефонные разговоры и sms пользователей провайдеры обязаны хранить полгода. С октября к этим мерам прибавится 30-дневное хранение интернет-трафика.

Подзаконные инструкции и акты необходимы, чтобы компании могли понять, в каком виде требуется хранить полученные данные, и как их передавать в правоохранительные органы.

В свою очередь, представитель Роскомнадзора, комментируя ситуацию, сообщил, что "дополнительных подзаконных актов не требуется".

Ранее эксперт в области государственной безопасности – генерал-майор (ФСБ России) в отставке Александр Михайлов критически оценил пользу для спецслужб от "закона Яровой". По его словам, "тратить ценное время на проверку болтовни обычного гражданина бессмысленно, а хранить [эти данные] тем более".

Вычленить из массы оперативно значимую информацию практически невозможно, уверяет Александр Михайлов. Тем более что ни один террорист не говорит открытым текстом о своих замыслах и намерениях и не делится с ними без определенного шифрования.