В ХМАО снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией

За первое полугодие 2018 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе снизилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит департамент здравоохранения автономии, передает корреспондент Накануне.RU.

Цифру депздрав объясняет ранним выявлением лиц с положительным ВИЧ-статусом, что помогает уменьшить прогрессирование заболевания и увеличить продолжительность жизни.

"В автономном округе уже проживают несколько человек, у которых ВИЧ-инфекция была выявлена 20 лет назад", - сказали в департаменте.

Отметим, что в больницах, многофункциональных и торговых центрах Югры работают диагностические площадки экспресс-тестирования на ВИЧ. Каждый желающий может сдать тест по слюне и через 20 минут узнать результат. Процедура безболезненная, бесплатная, конфиденциальная, анонимная, сопровождается до – и послетестовой консультацией специалиста Центра СПИД.

С 2016 г. в Югре действует комплексная концепция противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Документ рассчитан до 2020 г.

Разработчики концепции стремятся к 2020 г. добиться 20-процентного уменьшения числа вновь выявленных случаев ВИЧ, такого же снижения уровня смертности от заболеваний, вызванных ВИЧ-инфекцией, выйти на 30-процентный охват тестированием всего населения Югры на предмет наличия ВИЧ-инфекции.

Как сообщало Накануне.RU, соседняя Тюменская область по уровню первичной заболеваемости ВИЧ входит в число неблагоприятных регионов. На этом акцентировал внимание полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время визита в субъект.