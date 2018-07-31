Обстановка не соответствует задачам проведения саммитов. Глава Челябинска занял 40 место в национальном рейтинге мэров

Главы Челябинска и Магнитогорска попали во вторую группу национального рейтинга мэров по итогам июня-июля, подготовленного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг", передает корреспондент Накануне.RU.

Евгений Тефтелев занял 40 место, Сергей Бердников – 27.

Эксперты отмечают неустойчивое положение в рейтинге челябинского градоначальника.

"При этом многие эксперты его "ахиллесовой пятой" считают не столько отсутствие способностей, опыта или характера, сколько объективные проблемы столицы Южного Урала и общее недоверие к городским властям, которое глубоко укоренилось среди местных жителей", - говорится в исследовании.

На оценку влияет качество услуг ЖКХ, проблемы в сфере дорожно-ремонтных работ, застройка Челябинска многоэтажными жилыми комплексами, а также обыски в спортивной школе "Конас". Лучше стала оцениваться деятельность мэрии по благоустройству и озеленению города. Улучшилась работа муниципального транспорта, здесь отмечаются скидки на проезд, а также планы по замене подвижного состава к 2020 году.

В целом эксперты считают, что обстановка в Челябинске не соответствует задачам проведения престижных международных саммитов.

Экономист, заместитель руководителя Общественной палаты города Челябинска Сергей Гордеев считает оценку работы главы города "неоднозначной", поскольку многолетние проблемы Челябинска фактически не сдвигаются с места.

"Это накладывается на существующую неприязнь челябинцев к "магнитогорской" команде в Челябинске (к ней относится Тефтелев), которая по-прежнему воспринимается как "временная администрация". При этом стиль работы Тефтелева является закрытым, минимально публичным, и в последнее время мэр практически не выезжает в районы города, не встречается с горожанами", - отмечает он.

Гордеев отмечает низкий уровень доверия населения к городской власти, а инициатива решения ряда важных для населения городских вопросов постепенно переходит к депутатам городской думы, которые отчасти заполняют складывающийся в городе "вакуум власти".

Напротив, отмечается, что под руководством Сергея Бердникова Магнитогорск преобразился. По словам руководителя магнитогорского отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей" Константина Николенко, Бердников активно взялся за руководство городом и ответственно подходит к своим должностным обязанностям. В городе началась реконструкция парков, перекрестков, отмечается внимательное отношение к "недостроям" и в целом к облику города. Среди минусов отмечается "не всегда вдумчивые кадровые решения".

"Работа администрации, со слов самих сотрудников, стала более дерганая, нервная, стало меньше уверенности в завтрашнем дне, но при этом, как говорят чиновники, если это для пользы горожан, то они готовы трудиться и терпеть, что не может не радовать", - говорит Николенко.